Oroscopo Paolo Fox martedì 9 Aprile 2024 | Ariete nervoso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’diFox per oggi,La giornata si apre all’insegna del nervosismo e basterà molto poco per farvi perdere le staffe… Cercate di contenervi almeno sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore, sentite che qualcosa non va. Usate la testa. Toro Avrete Urano contrastato da Marte e Saturno. Questo vi porterà notizie negative sul fronte lavorativo… Tutto tranquillo invece in amore. Potete iniziare a progettare qualcosa di speciale con il partner in vista del futuro. Gemelli Avrete voglia di dedicarvi di più agli affetti rispetto al lavoro. Qualche grana lavorativa ci sarà, ma sarete in grado di superarla senza fatica. Roba di poco conto. Insomma, andate dritti per la vostra strada. I successi e i traguardi sono a portata di mano, saprete coglierli con ...