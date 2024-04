Oroscopo Branko Lunedì 8 Aprile 2024 | Bilancia sottotono

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’diper oggi,Ariete La giornata è piuttosto allegra, i cuori solitari farebbero bene a riconsiderare una persona che credevano semplicemente un amica. Per quanto riguarda il lavoro, certe questioni verranno al pettine. Finalmente. Toro Siete di buon umore e questo vi permette di avere un quadro delle cose chiaro e oggettivo. Non lasciate che dei semplici malintesi incrinino il vostro stato d’animo. Gemelli Avete tante cose da fare e alle volte avete l’impressione di non riuscire ad avere tutto sotto controllo. Lavoro? Cercate di staccare la spina e chiedete aiuto a dei validi collaboratori. Cancro La giornata vi vede protagonisti! Il vostro animo sensibile sarà ben accolto dalla vostra cerchia ma attenzione a rimanere con i piedi ben saldi a ...