Oro | un altro massimo storico | prezzo oltre i 2 368 dollari

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’oro continua ad aumentare di valore. Nella giornata di lunedì 8 aprile i futures per questo materiale sono saliti aldi 2.368all’oncia, unassoluto. Ilè poi rientrato a un costo inferiore, confermando però una crescita in un momento in cui il lingotto si conferma molto richiesto. A spingere la corsa dell’oro è il suo ruolo di bene rifugio per eccellenza. Non solo i risparmiatori, ma soprattutto le banche centrali lo utilizzano per difendere la loro ricchezza dall’inflazione e da situazioni economiche instabili. Non è un caso che tra i maggiori compratori di lingotti d’oro degli ultimi mesi ci sia la banca centrale cinese. Tutti i record recenti deldell’oro L’oro ha toccato un nuovo record nella giornata di lunedì 8 aprile. Il metallo ...