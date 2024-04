Ornella Vanoni | “La morte fa parte della vita | accadrà e devo guardarla senza paura”

(Di lunedì 8 aprile 2024): una conversazione sincera su Verissimo La famosa cantanteha onorato il set di Verissimo domenica 7 aprile, condividendo il suo viaggio unico e approfondimenti sulla sua straordinaria carriera nell’industria musicale italiana. Un viaggio personale svelato In uno scambio sincero con la conduttrice Silvia Toffanin,ha approfondito le sue esperienze personali, raccontando momenti di avversità insieme alle qualità che l’hanno resa cara al pubblico nazionale. Trasformazione attraverso Milano Riflettendo sulla sua educazione,ha rivelato la sua iniziale timidezza e aderenza alle regole da ragazzina. Tuttavia, il suo trasferimento a Milano ha segnato una svolta fondamentale, innescando un viaggio di ...

Ospite di Verissimo Ornella Vanoni ha parlato di salute mentale e di come lei, afflitta da ansia e tristezza, si curi da anni con gli psicofarmaci : "Parlatene e curatevi" (ilgiornale)

Ornella Vanoni è stata ospite della puntata di domenica 7 aprile di “Verissimo”. La cantante si è raccontata, con la […] Continua a leggere Ornella Vanoni : “Prendo psicofarmaci per tenere a bada ... (perizona)

Ornella Vanoni: “Al mio funerale, vorrei suonasse Paolo Fresu” - La grande artista ha raccontato nella puntata di ieri di "Verissimo" il suo rapporto d'affetto e stima reciproca col noto trombettista sardo ...cagliaripad

Ornella Vanoni su depressione e psicofarmaci - La cantante si è aperta con Silvia Toffanin sulla depressione e la paura della morte - che non ha. Ornella Vanoni è una vera e propri icona, e non solo per il mondo della musica. La cantante è stata o ...alfemminile

Ornella Vanoni: "Prendo ancora psicofarmaci, se non lo facessi crollerei" - “Noi abbiamo vissuto tanti anni belli e adesso siamo tutti preoccupati per ciò che sta accadendo nel mondo, bisogna godersi ogni cosa bella. A volte, cerco di non pensare, però, poi leggo il giornale ...notizie