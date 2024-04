Ornella Vanoni | “La morte? È chiaro che non ho davanti mille anni | bisogna vivere senza timore Al mio funerale vorrei suonasse Paolo Fresu”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, ieri 7 aprile, anche. Attrice, cantante, diva. Semplicemente, che si è raccontatafiltri nel salotto del programma di Canale 5. “Come stai? Ti vedo spensierata”, ha esordito la presentatrice. “Sì perché siamo qua e mi fa molto piacere vederti – le parole di-. Cerco di sorridere perché sono ironica, soprattutto con me stessa. Lo sono sempre stata ma evidentemente non veniva fuori perché ero molto timida. Ho avuto tante fasi,cercare difino in fondo ogni momento. A volte cerco di non pensare troppo al passato o al futuro, però poi leggi il giornale e dici: ‘Vabbè..’ (con volto rammaricato, ndr). La mia vita? Sono contenta”. ...

