Orale concorso a cattedra | 11 mila aspiranti siciliani dovranno sostenerlo in altra regione E’ protesta

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 8 aprile 2024) In Sicilia, si sono registrate più di 46domande per insegnare nelle scuole medie e superiori. Di questi, 33si sono presentati alla prova scritta e 28l'hanno superata. A seguito dell'aggregazione delle classi di, circa 11candidatisi troveranno a viaggiare in altre regioni per sostenere gli orali. L'articolo .