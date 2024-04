“Ora arriva il bello” | lo spoiler su Il paradiso delle signore 8 scatena il web | cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilil superdi uno dei protagonisti: “Orail!”,nelle prossime puntate. Manca sempre meno al gran finale de Il. L’ottava stagione della serie targata Rai (la sesta in daily) andrà in pausa nei mesi estivi, come ogni anno, per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Le ultime puntate del capitolo 8 sono previste per i primi giorni di maggio e, stando alle prime indiscrezioni, i colpi di scena saranno tantissimi. Il, un attore– credits ig ...