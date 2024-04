Ondata di freddo secondo le previsioni meteo dopo l' anticiclone africano | quando tornerà il caldo sull' Italia

Torre del Greco (Napoli), 4 marzo 2024 – Neve sul Vesuvio . E il cono del vulcano imbiancato, ben visibile anche dalla città di Napoli, è il segno di un deciso calo delle temperature in tutta l’area ... (quotidiano)

La prima metà di Marzo è volata via a gran velocità, con condizioni Meteo decisamente turbolente a causa di tante perturbazioni atlantiche che hanno causato piogge eccessive e forti ... (inmeteo)

Meteo prossimi giorni: quanto dura l'Ondata di caldo - L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista in Italia con sole, caldo e temperature miti. Ma quanto durerà questa Ondata di caloremeteo

Previsioni meteo maggio 2024. Caldo africano, ma non sempre - Previsioni meteo maggio 2024, caldo estivo e piogge. Come sarà il tempo da inizio a fine mese in tutta Italia. Proiezioni temperature nord e sud.donnesulweb

Meteo: dal caldo precoce al freddo, Aprile cambia faccia - Anche quest’oggi stiamo facendo i conti con temperature davvero clamorose da nord a sud, soprattutto nelle aree interne e in montagna dove stiamo registrando le anomalie peggiori. Il responsabile di q ...meteogiornale