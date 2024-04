Omicidio Yara | la difesa di Bossetti visionerà reperti il 13 maggio Non ci saranno nuove analisi sugli indumenti della ginnasta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bergamo – I difensori di Massimo, condannato in via definitiva per l'Gambirasio, potranno vedere idel procedimento il13davanti alla Corte d'assise di Bergamo. La fissazione dell'udienza arriva dopo la decisioneCassazione di giudicare inammissibile l'istanza con la quale ladel muratore di Mapello chiedeva di poter sottoporre ad accertamenti idell'indagine e non solo visionarli. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Caporini chiedevano di effettuare loro, tra l'altro, sui leggings e gli sliptredicenne di Brembate Sopra sui quali venne isolato il Dna inizialmente identificato come 'Ignoto 1' e poi ricondotto proprio ...