Omicidio a Reggio Calabria | operaio di 24 anni ucciso a colpi di pistola

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un24enne, Domenico Oppedisano, è statodiin località Prateria e San Pietro di Caridà, nel Reggino. Dalle prime notizie, l'uomo stava lavorando quando è stato raggiunto daisparati da ignoti. Sul posto stanno operando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e individuare il movente dell'. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi ma per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un agguato. L'uomo, infatti, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, è stato raggiunto da alcunidi fucile caricato a pallettoni, sparati da una o più persone appostate al lato della strada interpoderale che la vittima stava percorrendo a bordo della sua Fiat Panda. I proiettili hanno raggiunto la vittima al collo e al ...