(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Daarrival'per friggere, testato eda Apci (Associazione professionale cuochi).in dialetto campano significa 'friggendo' e il nome è un omaggio alla grande tradizione napoletana dove la frittura è un rituale culinario pressoché quotidiano. La ricetta brevettata diè una combinazione didi semi di girasole alto oleico 100%e antiossidanti che garantisce elevata stabilità alle alte temperature, riduce i cattivi odori e rende il fritto croccante e asciutto. La composizione diè senzadi palma ed è stata studiata per valorizzare flavour e texture degli ingredienti, in quanto non ...

Olitalia presenta il nuovo Frienn, olio per fritture consigliato dagli chef italiani - Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Da Olitalia arriva Frienn l’olio per friggere, testato e consigliato da Apci (Associazione professionale cuochi italiani). Frienn in dialetto campano significa ‘f ...ilsannioquotidiano

Oli esausti: una nuova campagna di comunicazione per un corretto smaltimento - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Olitalia lancia Frienn, olio per fritture consigliato dagli chef italiani - Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Da Olitalia arriva Frienn l'olio per friggere, testato e consigliato da Apci (Associazione professionale cuochi italiani). Frienn in dialetto campano significa 'f ...affaritaliani