Olimpiadi 2024 | Sinner | “Io portabandiera? Se lo merita chi ha vinto l’oro”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024) Montecarlo, 8 aprile– “Ioalle? E’ giusto che lo faccia chi ha giàun oro. So di aver contribuito con altri a far crescere il nostro tennis, ma ci sono atleti che hanno costruito la carriera sullee lavorano 4 anni per una gara”. Così Jannik, intervistato dal quotidiano La Stampa. Il campione altoatesino, tra i favoritissimi per essere ilAzzurro alle prossimedi Parigi (la nomina sarà ufficializzata il 22 aprile), non nasconde che preferirebbe lasciare ad altri il privilegio. Un’ennesima dimostrazione di come, nonostante fama e successi, non smetta di essere se stesso. Poi ha aggiunto: “Noi tra Slam, Masters 1000 e Coppa Davis, abbiamo più possibilità. Ho letto un’intervista ...