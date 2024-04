Ok dal Comitato europeo a rinnovo sospensione dazi per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue (Coreper) ha confermato questa sera a Bruxelles un accordo provvisorio raggiunto nel pomeriggio tra la presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamentoper prorogare ladeie delle quote di importazione per le esportazioni ucraine verso l'Unione, rinnovando l'attuale regolamento dal 6 giugno prossimo (data prevista della sua scadenza) fino al 5 giugno 2025."Ildel regolamento riafferma il costante sostegno politico ed economico dell'Ue all'Ucraina, dopo due anni di aggressione militare immotivata e ingiustificata da parte della Russia", sottolinea il Consiglio Ue in una nota. Allo stesso tempo, l'Ue ha deciso di rafforzare la protezione dei prodotti agricoli "sensibili" già prevista ...