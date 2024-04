Occupazione alla Federico II | a Napoli altro show degli studenti pro-Palestina

(Di lunedì 8 aprile 2024) Altre proteste in favore dellanelle università italiane. «Oggi laII ed il suo rettore Matteo Lorito si sono svegliati così, abbiamo deciso di porre in essere un'azione forte occupando gli uffici del rettorato come è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna. Siamo stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte, sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante, e depoliticizzati», l'annuncio in una notaattivisti della Rete Studentesca per lache ahanno occupato il rettorato della sede centrale dell'Università. «Quanto sta accadendo inin questo momento porta per noi il nome di genocidio. Il bando Maeci, la fondazione ...

