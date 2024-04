Occupato il rettorato della Federico II | Fuori Israele dalle università

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un altro ateneo. Nella mattinata di oggi 8 aprile, intorno alle 11, il collettivo universitario "Rete studentesca per la Palestina" hala sede deldell'II di Napoli. I motivi sono sempre gli stessi: basta accordi con leisraeliane che rientrano nei progetti del bando del ministero degli Esteri (Maeci). L'occupazione avviene due settimane dopo quella delSapienza di Roma, organizzata dal collettivo "Cambiare rotta". Proprio loro, domani, hanno indetto una manifestazione nazionale che coinvolge 25 atenei per ribadire le richieste legate ai bandi inter-universitari, e sempre domani i collettivi si troveranno davanti alla Farnesina per un sit-it. Gli studenti alla ...

(Adnkronos) – Un gruppo di attivisti della Rete Studentesca per la Palestina ha occupato questa mattina il rettorato dell'Università degli Studi Federico II di Napoli a causa del bando per la ... (periodicodaily)

L'iniziativa a opera della Rete Studentesca per la Palestina contro il bando di collaborazione scientifica dell’ateneo con Israele Un gruppo di attivisti della Rete Studentesca per la Palestina ha ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un gruppo di attivisti della Rete Studentesca per la Palestina ha occupato questa mattina il rettorato dell'Università degli Studi Federico II di Napoli a causa del bando per la ... (webmagazine24)

Atenei in rivolta. Scatta lo sciopero: "Basta accordi con Tel Aviv" - Stop alle collaborazioni scientifiche tra gli Atenei italiani e Israele. Lo chiedono con una lettera 2.500 persone tra docenti, dottorandi e assegnisti, che in particolare vorrebbero bloccare il bando ...quotidiano

Università, onda di proteste in 25 città: “Fuori la guerra dai nostri atenei” - ROMA — Alla fine anche Bari, come Torino e la Normale di Pisa, ferma il bando Maeci, l’accordo ministeriale, oggi in scadenza, per progetti di collaborazione scientifica tra atenei italiani ed israeli ...repubblica

Sciopero e proteste, «fuori Israele dall’Università» - Contestazioni in tutt’Italia. Presidio alla Farnesina, il fronte resta caldo e potrebbe allargarsi. Il ministro Bernini: sono azioni inaccettabili ...ilsole24ore