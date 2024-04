Nuovo Stadio Napoli | dal Comune spunta un’altra area | la situazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) Novità sulla vicenda: arriva il commento del consigliere comunale che proponein cui poter costruire lo. Nella giornata di oggi il presidente De Laurentiis è tornato a parlare della futura casa partenopea, sempre più lontana dal Maradona. Il numero uno delha ribadito che non è più disposto a trattare per il restyling dell’attualea Fuorigrotta e sarebbe pronto ad investire una ingente somma di denaro per la costruzione di unoa Bagnoli. In merito a ciò è intervenuto ai microfoni di Radio Capri, nel corso di “Bordocampo”, Nino Simeone, consigliere deldie presidente della Commissione Infrastrutture, mobilità e protezione civile. Quest’ultimo ha affermato con decisione che ...