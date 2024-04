Nuovo singolo e video per Gaia | ‘Dea saffica’ è una celebrazione dell’universo femminile

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arriva in radio e digitale venerdì 12 aprile Dea saffica (Sony Music Italy/Columbia Records), ildi– pre-save e pre-add –, scritto dalla stessa artista e prodotto da Bias. La traccia nasce per celebrare le donne e, fin dal titolo, vuole essere un’ode all’universo. A supportare il messaggio di, un sound forte e tagliente dalle melodie ipnotiche, a raccontare gli opposti che coesistono nella Donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e perfetta. In Dea saffica valori come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere sono centrali, insieme alla creatività e capacità di rinascere attraverso l’apertura all’Universo. Non a caso,canta “se ti apri all’Universo, Lei ti risponde”, sottolineando ...