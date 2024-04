Nuove etichette e vino senz’alcol Le cantine italiane pronte alla sfida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE Vinitaly, e pronto a sfruttare le opportunità offerte dall’estero. Opportunità guadagnate attraverso un lavoro di anni, portato avanti e intensificato dnuova governance di Veronafiere, che si legge chiaramente nei numeri dell’edizione alle porte, che si terrà dal 14 al 17 aprile. Oltre 4.300già confermate come espositori e, dall’altra parte milleduecento ’top buyer’ internazionali, provenienti da 65 Paesi, selezionati e ospitati da Veronafiere che li ha cercati in tutto il mondo attraverso una corposa campagna incoming. A sancire questo orientamento c’è stata la presentazione dell’evento, che quest’anno si è tenuta al Parlamento Europeo di Bruxelles, il giorno dopo una serata all’ambasciata della capitale belga, ultima di 18 tappe in giro per il mondo, fra roadshow, fiere e preview in Europa, Asia e Americhe ...