Nuova Serie TV “Those About To Die” | Gladiatori | Intrighi e Azione Epica

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Peacock ha annunciato con grande entusiasmo la data di première per laTV “To Die”, fissata per il 18 luglio. Basata sul famoso libro di Daniel P. Mannix, questanarra del mondo deidurante l’apice dell’Impero Romano, con Anthony Hopkins nel ruolo dell’imperatore Vespasiano. La trama affronta il complesso e corrotto mondo delle lotte tranell’antica Roma, un’arena guidata dallo spettacolo e dai desideri delle masse. Un intreccio di sport, politica e dinastie, in cui personaggi provenienti da ogni angolo dell’Impero si scontrano in un mix esplosivo. Il cast vanta nomi di spicco come Tom Hughes, Iwan Rheon, Jojo Macari e molti altri, offrendo una varietà ...