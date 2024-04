Nuoto | Gran Bretagna impressionante nei Trials olimpici | livello altissimo a Londra

(Di lunedì 8 aprile 2024) Calato il sipario al London Aquatics Centre, sede deidiper la squadra britannica. Ebbene, la selezione del Regno Unito che prenderà parte ai Giochi di Parigi in piscina tra le corsie ha fatto davvero paura amaschile. Tempi strepitosi di cui anche l’Italia dovrà tener conto in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi di quest’estate. Nei 50 stile libero uomini Ben Proud ha fatto l’acqua bianca, toccando la piastra in 21.25 e siglando il secondo tempo mondiale dell’anno, alle spalle solo dell’australiano Cameron McEvoy (21.13). Nei 100 stile libero una Finale su livelli sensazionali con Matt Richards autore di 47.84 a precedere Duncan Scott (47.92) e Tom Dean (47.94), con il quarto, Alexander Cohoon, che ha chiuso a 48.20. Un quartetto fortissimo quello dei britannici in ottica 4×100 sl e ...

