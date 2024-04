Nube nera a Roma | ‘tenete le finestre chiuse’ Cosa è accaduto ad Ardea

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 8 aprile 2024) Oggi, lunedì 8 aprile, una discarica abusiva ad, nella provincia di, ha preso fuoco. Già dalle prime ore del mattino, intorno alle 5, l’entità dell’incendio, visibile attraverso unatossica che si elevava per decine di metri, è diventata evidente. Attualmente, questapericolosa si sta spostando verso il sud die l’area dei Castellini. Le forze dell’ordine, insieme a Arpa e agli enti locali di, hanno emesso un avviso urgente alla popolazione:“L’unica raccomandazione immediata, per coloro che abitano in prossimità dell’area, è di chiudere le.” Shutterstock – immagine rappresentativaLa discarica in questione, piena di pneumatici usati e di altro materiale di scarto accatastato, rappresenta uno dei ...