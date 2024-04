Nove mesi dal golpe in Niger | è ora di mettere al centro la giustizia per i poveri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Da fine luglio dell’anno scorso ad aprile di quest’anno sono passati, il tempo di una gestazione. Arrivato relativamente inaspettato, il putsch dei militari ha sorpreso soprattutto per la modalità utilizzata nella circostanza. Il sequestro del presidente in carica nella casa presidenziale ad opera della guardia che avrebbe dovuto proteggerlo da questo e altri tentativi di. Il ritmo ciclico dei colpi di stato nelevidenzia i bloccaggi nell’esercizio del patto democratico tra i partiti politici e la ‘leggerezza’ delle istituzioni che dovrebbero garantirlo. Tra queste non si possono non citare i militari che fin dall’inizio della Repubblica hanno giocato un ruolo determinante nell’assetto democratico o meno del Paese.di sabbia per una gestazione, ...