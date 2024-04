Nottambuli violenti Risse con due feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un ragazzo investito nel parcheggio durante una lite, un altro soccorso poco dopo per ferite rimediate in una scazzottata tra due gruppi. È successo in meno di mezz’ora, verso le 5 di ieri, sulla circonvallazione di Garlasco, tra le auto parcheggiate daifrequentatori di discoteca e fast food. Nel primo episodio la lite era ormai terminata. Un diciannovenne albanese era già risalito al volante della sua auto, ma un diciassettenne ha tentato di bloccarlo rimanendo fermo dietro al veicolo in manovra, che lo ha urtato e fatto cadere. Per il giovanissimo ferito le conseguenze sono state lievi, è stato portato per accertamenti al Policlinico San Matteo. Stessa sorte per un ventiduenne rimasto contuso nel secondo episodio, una movimentata rissa con più persone coinvolte, scontro tra due gruppi terminato ancora nel parcheggio di via Da Vinci. Oltre ai soccorsi ...