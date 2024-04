Nosferatu | Aaron Taylor-Johnson | Ecco perché sono rimasto molto legato al resto del cast

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il possibile nuovo James Bond ha recitato nell'ultimo film di Robert Eggers con Willem Dafoe.ha dichiarato di aver stretto velocemente un forte legame con i colleghi deldi, l'ultimo film diretto da Robert Eggers, secondo remake del classico horror del 1922 di F.W. Murnau. Eggers ha deciso di girare il film con una macchina da presa che si muoveva a 360° intorno ad una stanza durante la scena, quasi come se fosse teatro filmato e non cinema tradizionale. Proprio in virtù di questa tecnica, gli attori hanno dovuto supportarsi maggiormente per portare a termine la scena senza errori. Ununito Intervistato da Rolling Stone,ha spiegato:"Se sbagliavi battuta …

