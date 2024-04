Norovirus e virus dell’epatite A | come si trasmettono | come si manifestano e come si prevengono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha chiesto il ritiro di frutti di bosco surgelati per la possibile presenza die diA. Questi ceppi virali possono provocare sintomi soprattutto a carico dell’apparato digerente, pur se a volte l’infezione decorre praticamente senza sintomi. Masiquestisi possono affrontare i sintomi, considerando che non esistono terapie antivirali specifiche? E soprattutto, si può puntare sulla prevenzione? Sulla base di informazioni presenti sul sito epicentro dell’Istituto superiore di sanità e ricerche scientifiche, ecco un vademecum per conoscere meglio questi invisibili nemici della ...