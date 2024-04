Non c’è più domani per il Campo largo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per la Cortellesi c’era ancora un giorno, ma per ilè arrivato in Puglia il time out. Ieri è finito tra sciacallaggi ed accuse di slealtà. È finita anche la bolla speculativa politica pugliese, fondata su un populismo giudiziario che faceva assurgere l’ex Sindaco delle cozze, il magistrato della corrente terza posizione, Michele Emiliano, che con il suo CV, il suo piedistallo morale, le sue presunte doti taumaturgiche, assolveva chiunque passasse alla sua corte. Queste dimensioni del populismo moralista hanno creato illusorie, anche se per un certo tempo durevoli, aspettative di impunità, parenti di corsa, trasformismi e non trasversalismi. Un abisso dal rigore ideologico, da politico vero, di Nicky Vendola. Oscillare tra speculazione e campanilismo Era un melting pot la Puglia, che ha comunque raggiunto crescite ed avanzamenti nella ...