“Non C basta” | festa scatenata del Trapani dopo la promozione in Serie C | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) E’ grande feste in casaper lanel campionato diC. La squadra granata è stata protagonista di un rendimento eccezionale nel campionato diD Girone I e l’apoteosi è stata raggiunta al fischio finale del big match dell’ultima giornata contro il Siracusa. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol dell’albanese Besmir Balla. Ilsi è portato a quota 82 punti conquistati in 30 partite, + 13 punti proprio sul Siracusa a 4 giornate dal termine e con 12 punti ancora a disposizione. Le dichiarazioni di Schifani “Congratulazioni alcalcio per lainC. Un successo meritato giunto al termine di un campionato condotto senza neanche una sconfitta ela sfida con l’altra ...