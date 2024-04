(Di lunedì 8 aprile 2024) È stata unaall’insegna dellaa dal vivo e molto di più “NONO” su Raicone con la partecipazione di Vinicio Marchioni, in collaborazione con Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura e Una Nessuna Centomila, presentata da Gino Castaldo. Un evento per ribadire l’impegno di Rai– che ha unito sullo stesso palco diversi mondi artistici – e quello di tutti i protagonisti nel combattere le discriminazioni e promuovere un messaggio di accettazione e inclusione, tra inedite e sorprendenti contaminazioniali sulle note delle hit della rapper avellinese e canzoni dal repertorio contemporaneo ...

ROMA – Rai Radio2 presenta “No Women No Music” : BigMama incontra l’Orchestra Olimpia . L’evento speciale in programma domenica 7 aprile dalla Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Pesaro 2024 – ... (webmagazine24)

ROMA – Rai Radio2 presenta “No Women No Music” : BigMama incontra l’Orchestra Olimpia . L’evento speciale in programma domenica 7 aprile dalla Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Pesaro 2024 – ... (lopinionista)

No Women No Music, su Rai Radio2 una grande serata di Musica con BigMama e l’Orchestra Olimpia - RAI RADIO2, BigMama a "No Women No Music": "Quando ero piccola mi vergognavo di parlare delle violenze che subivo, ma l'esempio di altre donne mi ha aiutato. Parlarne è necessario, insieme facciamo re ...funweek

I cinque anni dell’Olimpia: il 17 aprile esibizione al Teatro Rossini di Pesaro con alcuni super ospiti - È stato con il concerto dell’8 marzo 2019 che Orchestra Olimpia ha fatto il suo debutto sulla scena Musicale pesarese e nazionale, al Teatro Rossini di Pesaro. Nata nel 2018 ...corriereadriatico

No Women No Music, BigMama e orchestra Olimpia su Radio2 - Rai Radio2 presenta No Women no Music: BigMama incontra l'Orchestra Olimpia. L'evento speciale in programma domenica 7 aprile dalla Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Pesaro 2024 - Capitale ...ansa