No della Regione ad un magazzino vicino all’oasi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladice “No“ ad unindustriale nei pressi dell’oasi del Sibolla. Lo affermano Mario Sarti, Partito Socialista e Roberto Petri, Verdi, per il gruppo Altopascio Verde Socialista. "Nella Conferenza di copianificazione per il nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica – si legge in una nota - laha negato un’ipotesi di trasformazione a fini industriali di un’area vicina alla Riserva del Lago di Sibolla, confermando i principi del Piano Paesaggistico Regionale per cui "l’area naturale del lago di Sibolla, di forte valenza paesaggistica..deve essere tutelata. Evitare i processi di consumo di suolo nelle pianure alluvionali con particolare riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla è norma cogente, che si pone in termini di ...