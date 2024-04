No all’aborto e alla teoria gender | basta guerra e povertà | le regole di Papa Francesco per tutelare la dignità umana

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo cinque anni di lavoro, il Vaticano, con il suo Dicastero per la Dottrina della Fede si dota di un testo base sulla. “Dignitas infinita”, includendo il messaggio chiave diintegra la difesa della, tradizionalmente riferita al no, all’eutanasia e al rifiuto della maternità surrogata, concetti fondamentali del magistero dicome la, la violenza sui migranti e sulle donne, fino al “femminicidio” in una concezione complessiva e integrale. In cui trova spazio ancora un duro attaccodel” che resta “pericolosissima perché cancella le differenze nella ...

Roma, 5 mar – L”aborto in Francia diventa un “ diritto” . Non una soluzione estrema, non un’eventualità da evitare, ma proprio un diritto. Entrando addirittura nella Costituzione. Tutto prevedibile ... (ilprimatonazionale)

Papa Francesco: «Maternità surrogata diventi delitto universale. Rispettare i gay, ma teoria gender pericolosissima» - Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un ...ilmessaggero

Dignitas infinita: “Dignità della persona è verità universale che va riconosciuta” - Riaffermare “l’imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all’interno dell’antropologia cristiana”: una “verità universale, che tutti siamo chiamati a riconoscere,...(Fonte: AgenSIR ...teleradio-news

