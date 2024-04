Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 8 aprile 2024) "Rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili". Con questa motivazione la commissione incaricata di valutare unache ritrae unachetta un neonato con il seno scoperto, dell'artista Vera Omedeo da porre in piazza Eleonora Duse, vicino a Porta Venezia a Milano, ha detto un secco no. Viene invece suggerito di collocarla in una struttura privata, come un ospedale o in un istituto religioso. Nessuno è d'accordo Per una volta destra e sinistra sono d'accordo nel non essere d'accordo. I consiglieri comunali del Pd, Alice Arienta e Luca Costamagna, hanno definito le motivazioni della commissione inaccettabili "la maternità è espressione di amore e libertà e va valorizzata". Lo stesso sindaco di Milano Beppe Sala una volta scoppiata laha deciso di far riesaminare la questione. ...