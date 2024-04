‘Nilde e le altre’ | il 25 aprile lo spettacolo all’Auditorium Spina Verde

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 252024, alle ore 20:00, presso l’Auditoriumandrà in scena lo“Nilde e le altre”, scritto da Alda Parrella, regia di Linda Ocone. Le donne che hanno partecipato alla resistenza sono state circa 70.000, ma forse anche di più. Armate o disarmate, d’ogni fascia sociale, antifasciste per scelta, o per quella quotidianità fatta di bombardamenti e fame, le donne hanno partecipato come protagoniste. Stuprate, torturate, deportate, condannate a morte, ognuna ha reagito come poteva, perché la guerra è una ragnatela che trascina tutti dentro, uomini e donne, senza scampo. Le quattro protagoniste di ”Nilde e le altre”, hanno storie diverse e scomode, come nel caso di Celeste Di Porto, che abbiamo voluto raccontare proprio per il vissuto non limpido. Non abbiamo dubbi ...