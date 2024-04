“Niente illusioni | la Russia sta conducendo una guerra anche contro l’occidente”

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il 26 febbraio, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che non poteva più essere escluso l’intervento delle truppe occidentali in Ucraina” scrive Victor Pinchuk, fondatore del think tank Yalta European Strategy. “Questa dichiarazione, tanto audace quanto lucida, fa eco a quella di un altro presidente della Repubblica francese, François Mitterrand. Esattamente trent’anni fa, il vecchio presidente francese disse queste parole al giovane presidente ucraino appena eletto, Leonid Kuchma: “Ti tradiranno, giovanotto”. Era il momento in cui la Francia stava per firmare il memorandum di Budapest – un memorandum attraverso cui Francia, Regno Unito, Stati Uniti,e Cina garantivano all’Ucraina impegni di sicurezza in cambio dell’abbandono dell’arsenale nucleare ereditato dall’Unione Sovietica.in quel caso si trattava ...