(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) –, pioniere nel campo dellaica cognitiva, eand Safety Technologies Inc., leader mondiale nellaica industriale e nell'automazione hanno annunciato oggi una partnershipche ha come obiettivo quello di rivoluzionare l'industria manifatturiera introducendo inel settore dell'automazione industriale, sfruttando le funzionalità avanzate dell'intelligenza artificiale per migliorare

Neura Robotics e OMRON alleanza strategica a forza di robot cognitivi - Obiettivo è quello di rivoluzionare l'industria manufatturiera grazie all'automazione e all'AI ...adnkronos

Omron joins Neura to ‘revolutionise’ manufacturing - Omron Robotics and Safety Technologies has formed a strategic partnership with Neura Robotics, a German pioneer of cognitive Robotics, with the aim ...drivesncontrols

Neura Robotics and OMRON Forge Strategic Alliance to Revolutionize the Manufacturing Industry with Cognitive Robots - Neura Robotics, a global pioneer in cognitive Robotics, and Omron Robotics and Safety Technologies Inc., a global leader in ...presseportal.de