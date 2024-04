Netanyahu ai titoli di coda | Biden gli chiede lo stop alla guerra ma se lo fa i suoi ministri lo sfiduceranno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Da un lato il pressing degli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, dall’altro quello deioltranzisti di Tel Aviv che non ne vogliono sapere e minacciano una crisi di governo se Benjaminnon porterà a termine l’annunciata offensiva su Rafah. Sono ore difficili per il primo ministro di Israele che appare sempre più solo e schiacciato tra due fuochi.in crisi nera Per accontentare le richieste di Joe, arrivate al culmine di settimane di pressing e a seguito di una telefonata di fuoco, il leader dello Stato ebraico si era piegato annunciando il ritiro delle truppe dal sud della Striscia di Gaza, appare ben diversa e problematica è la situazione interna al suo esecutivo. “Sedecide di porre finesenza ...