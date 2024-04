Nessun dorma Per i playoff 50 punti non bastano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Come da programma, nell’intervallo il presidente del Pontedera Simone Millozzi e il direttore organizzativo Andrea Bargagna, oltre a Virginia Bacci, conduttrice dell’evento, hanno premiato i protagonisti della vittoria sulla Nazionale che celebrava i 30 anni (il 6 aprile). Sulle note del "" di Pavarotti e ricoperti di applausi da tribuna e gradinata, hanno ricevuto riconoscimenti il presidente di allora Luciano Barachini con il figlio Marco, l’allenatore Francesco d’Arrigo ("Trent’anni dopo è un ricordo indelebile ed essere tornati qui è un’emozione indescrivibile: è uno dei veri ricordi importanti della mia vita" ha detto), il preparatore atletico Alberto Bartali e i giocatori Walter Coli, Ivan Maraia, Daniele Allori, Matteo Rossi, Emilio Paradiso, Claudio Cecchini, Paolo Moschetti, Giulio Drago e Alfredo Aglietti. A fine gara il ...

L'Italia batte la Francia nel Sei Nazioni Under 20 di rugby e festeggia canta ndo il “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini negli spogliatoi.Continua a leggere (fanpage)

"Siamo già ad oltre tre mesi dentro la ricorrenza del centenario della morte di Giacomo Puccini, ma in città e a Torre del Lago è impossibile accorgersene. Il nulla più totale". E allora, proprio ... (lanazione)

Swift Pod, l'auto del futuro è un hotel: guida autonoma e letti per dormire a bordo - Questa automobile del futuro è una camera d'albergo in movimento. Nessuna cintura, Nessun volante, ma solo comodi materassi, cuscini e scrivanie. Si chiama Swift Pod ...corriereadriatico

Ragazzi in Opera. La rassegna è pronta a partire - Mettersi all’opera con l’opera. Nessun dorma, perché sta tornando "Ragazzi in Opera", dal 26 agosto al 13 settembre. E’ giunto alla terza edizione il campus multidisciplinare di musica, teatro e danza ...lanazione

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, parla delle mosse operate per la lotta alla pirateria nel calcio in TV - LOTTA ALLA PIRATERIA – «Nessun pirata può dormire sonni tranquilli. Parliamo di 300 milioni di euro l’anno di danni. In soli sessanta giorni sono già stati bloccati più di 10mila siti illegali. Il ...milannews24