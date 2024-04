Nba | Successi preziosi per Minnesota e OKC | crisi Milwaukee

(Di lunedì 8 aprile 2024) Incredibili rimonte per Clippers e Dallas, New Orleans batte Phoenix NEW YORK (STATI UNITI) - Pochi dubbi: il primo posto a Ovest si deciderà in volata.e Oklahoma City, infatti, non mollano la presa: i Wolves, con 31 punti di Reid e 26 di Edwards, battono 127-117 i Lakers privi di LeBron

Poche ma buone le tre partite valide per la regular season NBA 2023 / 2024 andate in scena nella notte italiana. Ha regalato spettacolo il confronto tra Detroit Pistons e Orlando Magic, finito 109-112 ... (sportface)

Altra giornata di match validi per la regular season NBA 2023 / 2024 , altra tripla doppia di Nikola Jokic. 26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist il bottino del serbo, grande protagonista nel successo per ... (sportface)

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Maxey urla 52, Wembanyama supera Duncan, Paul George lancia i Clippers - NBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2023-24: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti ...eurosport

Brunson asfalta i Bucks: Milwaukee in crisi. Phila, Maxey fa il fenomeno: 52 punti - Colpo di New York contro Giannis e Lillard che ora mettono a rischio il secondo posto a Est. Rinascita Pelicans, Phoenix va ko. Successi per Boston, Golden State e Orlando ...gazzetta

