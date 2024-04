Nba | Minnesota batte i Lakers con Davis ko Crisi Bucks | Knicks vicini al 2° posto ad Est

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo la sconfitta contro i Phoenix Suns, iTimberwolves vincono a Los Angeles sul parquet deiper 117-127 e si riprendono la vetta della classifica ad ovest con 54 e 24 vittorie, stesso record dei Denver Nuggets, reduci dal 142-110 inflitto agli Atlanta Hawks. La strada si è messa subito in salita per i, costretti a rinunciare all’influenzato LeBron James e successivamente anche ad Anthony, costretto ad uscire nel primo quarto per un problema all’occhio dopo essere stato colpito involontariamente da Kyle Anderson. Senza le due principali stelle, irimangono attaccati al match fino al 54-54 del secondo quarto, ma subiscono la fuga dei Timberwolves fino al +20 (massimo vantaggio) nella ripresa dopo l’intervallo e al 117-127 finale. In evidenza c’è Rui Hachimura, ma ...