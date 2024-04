(Di lunedì 8 aprile 2024) Nella serata di ieri e nellaitaliana si sono giocate tredici partitestagione 2023-2024 di NBA . Tante sfide, molte importanti in chiave playoff e play-in. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Vittoria in rimonta per i Los Angeles Clippers che superano i Cleveland Cavaliers 120-118. Cavs avanti praticamente tutto il match, toccando pure il +26, ma Clippers che nel finale rimontano e sorpassano, trascinati dai 39e 11 rimbalzi di Paul George. Vittoria sofferta, all’overtime, per iMavericks che superano gli Houston Rockets 147-136. Possono recriminare i Rockets, che dominano il primo tempo, toccano il +22, ma nell’ultimo quarto si fanno raggiungere in extremis e poi crollano nell’overtime. Decisivi i 48di Kyriee i 37 ...

Una lunga notte quella completata da poco in NBA, con ben dodici partite disputate per una regular season 2023-2024 oramai ai titoli di coda dove è sceso scesi in campo anche il nostro portacolori ... (oasport)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Western ... (sportface)

NBA, i risultati della notte (8 aprile): i Bucks in caduta libera, Irving fa volare Dallas con 48 punti - Nella serata di ieri e nella notte italiana si sono giocate tredici partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tante sfide, molte importanti in chiave playoff e play-in. Andiamo a scoprire come sono an ...oasport

NBA 2023/24, tutti i risultati della notte del 6 aprile! – VIDEO - Ecco tutti i risultati della notte del 6 aprile di regular season NBA 2023/24. Embiid e Jamal Murray tornano a dominare nella Lega.generationsport

NBA, per la prima volta nella storia due giocatori hanno fatto almeno 25 triple doppie in stagione - Per la prima volta nella storia della NBA, due giocatori (Jokic e Sabonis) hanno fatto almeno 25 triple doppie in stagione ...tag24