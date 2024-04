Nato-Russia | Berlino sposta truppe in Lituania | 5mila uomini a presidio del ‘Corridoio di Suwalki’

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – La Germania invia i suoi soldati in. Unomento diche fa infuriare Mosca. l 21e donne militari tedeschi partiti oggi sono il 'Vorkommando', ossia il "distaccamento preliminare" di una brigata senza precedenti che dovrebbe essere operativa entro il 2027 con una presenza permanente di circa 4.800 soldati e più o meno 200 dipendenti civili della Bundeswehr, le forze armate tedesche: lo precisa l'agenzia Dpa segnalando che saranno inizialmente ospitati in un albergo. Il Vorkommando dovrebbe crescere fino a formare una compagnia di circa 150 militari entro il quarto trimestre di quest'anno che in seguito prenderà il nome di 'Panzerbrigade 45'. Ucraina, intercettato altro drone lanciato contro il reattore nucleare n.6 di Zaporizhzhia. “Rischio grave ...

