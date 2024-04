Naspi | quando verrà accreditata ad Aprile? La data del pagamento INPS

(Di lunedì 8 aprile 2024) È stata resa nota lain cuierogata la, ovvero l’indennità di disoccupazione, del mese di– Ilcorrieredellacittà.com Vediamosaràe quanto ci sarà ancora da attendere prima di ricevere il sussidio.cos’è e a chi spettalaper il mese di? Innanzitutto, ricordiamo che stiamo parlando di un ammortizzatore sociale con cui si indica la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Laè dedicata a tutti coloro che si sono trovati, loro malgrado, senza un lavoro e quindi senza più uno stipendio per poter garantire il proprio ...

