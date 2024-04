Nasconde droga nel pannolino di suo figlio e nel reggiseno | Arrestata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non si ferma la lotta al traffico di stupefacenti nella periferia Est della Capitale, nel quartiere di Ponte di Nona, dove i Carabinieri della Compagnia di Tivoli proseguono la loro attività di repressione dello spaccio. A seguito di una approfondita attività info-investigativa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli e della Stazione di Roma Settecamini hanno eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento di via Bosatta, situato nel quartiere Ponte di Nona, che ha portato all’arresto di una 29enne italiana, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna, dopo aver aperto la porta ai Carabinieri, ha chiesto di tornare in camera da letto per cambiare ilal proprio neonato, tuttavia i militari, senza mai perderla di vista, si sono accorti che stava occultando nel ...