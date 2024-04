Nasce E-Cells Lab | la Ferrari studierà le celle al litio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)E-Lab, centro di ricerca in ambito elettrochimico all'interno dell'Università di Bologna. Il laboratorio, chesotto la direzione scientifica dell'ateneo, mira ad accrescere la conoscenza dei materiali e delle proprietà chimiche e fisiche delleal. Laha promosso e sostenuto il laboratorio - spiega una nota della casa di Maranello - anche attraverso lo scambio di know how con l'ateneo, nella convinzione del grande valore che il progetto assume per il territorio e per il comparto automotive in particolare. Le applicazioni maturate in E-Lab saranno condivise con la società leader nel campo dell'elettronica Nxp, partner tecnologico e sostenitore del progetto. La collaborazione fra diverse realtà in futuro potrà aprirsi a nuove ...