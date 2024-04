Napoli | tafferugli a corteo contro Nato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 19.15 Scontri tra manifestanti e agenti di Polizia in assetto antisommossa adurante una protestalae pro-Palestina. I manifestanti,a via Toledo,hanno tentato di passare il cordone di sicurezza per arrivare al teatro San Carlo, con l'obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della. Tre giovani,con il viso insangui,si sono rifugiati in un vicolo. Il resto dei manifestanti al momento si è fermato urlando al megafono le ragioni della protesta. "No ai signori delle armi".