L'ombra lunga del Barcellona su Khvicha Kvaratskhelia : secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario As, il club catalano avrebbe non solo messo nel mirino il georgiano del Napoli ma... (ilmattino)

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una giornata davvero emozionante: con l’avvio del cantiere presso il sito ex Whirlpool di via Argine si apre una fase importantissima per la realizzazione della ... (anteprima24)

Napoli, via all’abbattimento dell’ex Whirlpool di via Argine - «La nostra fabbrica era stata buttata via: oggi dimostriamo a tutta la città che si può sempre continuare a credere». Vincenzo Accurso, uno dei 294 operai ex Whirlpool ...ilmattino

Napoli, da domani accesso a Monte Echia: inaugurati gli ascensori - Accesso al costo di 1,30, gratis per residenti a abbonati ad Anm. Riqualificato l'intero sito, la soddisfazione di Manfredi ...ilgiornalelocale

Ascensore del Monte Echia, domani l’apertura dopo 17 anni di lavori. Manfredi: Qui è nata Napoli - “Oggi è una bella giornata perché completiamo un’opera partita ben 17 anni fa. Negli ultimi due anni abbiamo sbloccato tantissimi problemi che c’erano stati e siamo riusciti a completare questa realiz ...ildenaro