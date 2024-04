Napoli | Stefano Antonelli | “Non me la sento di gettare…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ha parlato anche del, procuratore (anche di Destiny Udogie del Tottenham) a tuttomercatoweb.com, durante il Padel Best Expo di Montecarlo. Di seguito le sue dichiarazioni. Non solo: l’Inter… L’Inter è stata la squadra più forte del campionato o sono mancate le avversarie? “Un po’ l’una e un po’ l’altro. L’Inter ci sta divertendo, pur essendoci il rammarico per la Champions: l’andata poteva finire 2 o 3 a 0, è stato un peccato perché probabilmente sarebbe arrivata fino in fondo. In campionato sta stradominando, la Juventus ha provato a fare quello che poteva, ma non ha un organico da Juventus. Il Milan ha fatto quello che poteva. L’Inter lo merita al 110% anche se forse è mancata una competitor”. Come migliorarsi? Come si migliora questa squadra? “L’Inter ha preso Thuram ...