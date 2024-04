Napoli | Salvini | “Il piano caso sarà tra qualche giorno al Cdm”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancoradi limatura, poi lo presenteremo a tutta la squadra di governo e porteremo in Parlamento quello che è un atto di giustizia sociale”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo, ai giornalisti a proposito delle misure annunciate per la casa. Parlando all’arrivo nel museo ferroviario di Pietrarsa,ha ribadito: “Non c’è nessun condono generalizzato, chi ha costruito ville in aree protette o pericolose non ha nessuna scusa. Ma poiché le piccole irregolarità all’interno delle mura domestiche bloccano milioni di famiglie italiane, intasando migliaia di Comuni, tutto ciò va sanato. Il cittadino paga, il Comune incassa, il mercato torna a correre, l’obiettivo è anche far scendere i prezzi degli immobili in vendita e degli affitti”. L'articolo proviene ...