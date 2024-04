Napoli | poker da sogno per la pace con i tifosi E a Monza spunta Sousa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – I fischi piovuti copiosi dopo la debacle al Maradona contro l'Atalanta all'U-Power Stadium si erano trasformati in una contestazione ancora più veemente e plateale e di certo il gol quasi a freddo segnato da Milan Djuric, tra l'altro su assist dell'ex Alessio Zerbin, non stava aiutando a stemperare i toni in casa di unche poi, quasi per magia, si riscopre bello e forte: forse non abbastanza per tornare a sognare un posto nella prossima Champions League ma abbastanza per rientrare con determinazione nella lotta per una posizione buona per l'Europa, a maggior ragione dopo le frenate di Bologna e Atalanta. E anche per mettere in mostra i propri gioielli. Unnon casuale Insomma, la risposta voluta da un'intera piazza è arrivata nel segno di undi reti, una più bella dell'altra: ...