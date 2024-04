Napoli | l’annuncio di Salvini | “Investimento da 460 milioni per la Telesina”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sulle nuove opere in progettazione in Campania ci sono 21 interventi per oltre 7 miliardi di budget totale. Alcune di queste opere: sulla Statale 22 unper 66e altri 460per la Statale 372, un intervento di prossimo avvio”. Sono alcuni degli interventi su cui si è soffermato il ministro delle Infrastrutture Matteodurante l’appuntamento ‘L’ Italia dei si’ 2023- 2032. Progetti e grandi opere in Italia e in Campania’ al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa. “Dal Sannio ci spostiamo ad un’altra grande opera finanziata e in progettazione ovvero la Statale 268 del Vesuvio. Anche qui con raddoppio da due a quattro corsie. L’ultima di queste iniziative finanziata con un miliardo e mezzo riguarda il collegamento autostradale ...