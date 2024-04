Napoli | la contestazione dei tifosi E nell’intervallo…

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladeidelieri a Monza: ha scritto anche di questo il Corriere dello Sport. “La squadra partenopea del primo tempo è piegata in due sotto i colpi del Monza e della, un po’ muta e molto urlata, dei suoi, più o meno 2.600 nel settore ospiti del romantico Brianteo (ma oltre 3.000 contando gli altri settori). Per la società, invece, soltanto un: «De Laurentiis, la senti questa voce: meritiamo di più»”. Il messaggio più duri deidelpresenti ieri a Monza… “Il messaggio più duro, però, viene recapitato a inizio partita, quando al centro della tribuna rimasta vuota per un quarto d’ora spaccato compare uno striscione grande e grosso dal titolo testuale: «Assenti come i vostri…». E a seguire il disegno degli ...

